Москва, 12 декабря, 2021, 11:10 — ИА Регнум. Продлевается упрощённый порядок ввоза и регистрации медицинских изделий, необходимых для борьбы с коронавирусной инфекцией. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Digital.gov.ru Правительство РФ

Упрощённая процедура позволяет получить все необходимые документы для ввоза и использования медицинских изделий в максимально короткие сроки.

Упрощенный порядок был принят из-за пандемии коронавируса и должен был действовать до 1 января 2022 года. Постановлением он продлевается ещё на три года.

Также до 1 января 2025 года продлевается действие уже выданных временных регистрационных удостоверений и разрешений на использование медицинских изделий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Совфед одобрил закон, корректирующий отдельные положения Бюджетного кодекса. В частности, в 2022 году средства бюджета субъекта РФ, высвобождаемые в результате уменьшения объема погашения его задолженности по бюджетным кредитам, направляются на проектирование, строительство, реконструкцию объектов инфраструктуры, на подключение объектов капитального строительства к сетям в целях реализации новых инвестиционных проектов, а также на финансирование мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции. Такая норма действовала и в 2021 году.

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