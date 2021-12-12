Иркутск, , 11:01 — REGNUM По случаю Дня Конституции, отмечаемого сегодня, 12 декабря, 19 отличившихся в учебе, спорте, творческой и общественной деятельности школьников из Иркутска, Ангарска, Иркутского и Шелеховского районов получили первые в своей жизни паспорта. Подробности сообщает пресс-службаправительства Иркутской области.

Конституция РФ Duma.gov.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия отмечает День Конституции – все новости»

Мероприятие прошло в рамках Всероссийской акции «Мы — граждане России», которая включена в план празднования Дня Конституции. Документы ученикам, достигшим 14-летнего возраста, вручили министр образования Иркутской области Максим Парфенов, министр по молодежной политике региона Маргарита Цыганова, председатель комитета по социально-культурному законодательству областного парламента Ирина Синцова.

«Получить паспорт в День Конституции — это большая честь, и это действительно значимое событие в вашей жизни. Очень важно, что все вы выбрали активную жизненную позицию.

Пройдет не так много времени, и ваше поколение придет нам на смену — на производство, в школы и больницы, другие организации нашей большой страны. Надеюсь, что вы всегда будете стремиться к лидерству и достижению поставленных целей», — подчеркнул Максим Парфенов.

Напомним, всероссийская акция «Мы — граждане России» ежегодно проводится 12 декабря и 12 июня. Ее цель — повышение значимости понятия «гражданин России» в сознании подростков, впервые получающих паспорт.

Организаторами акции в Приангарье являются министерство образования Иркутской области, областной комитет общероссийской общественной организации «Российский Союз молодежи» и иркутское региональное отделение Российского движения школьников.

Читайте также: Ростовский сити-менеджер вручил паспорта школьным активистам