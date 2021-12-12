Чита, 12 декабря, 2021, 10:54 — ИА Регнум. Сенаторы Российской Федерации Баир Жамсуев и Сергей Михайлов поздравили забайкальцев с Днём Конституции Российской Федерации. В поздравлении, в частности, говорится:

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«Конституция РФ — основной закон нашей страны, ядро всей правовой системы России, основанный на принципах демократизма, гарантирующий защиту прав, свобод и интересов наших граждан, обеспечивающий сохранность нашего национального единства, социальную и политическую стабильность.

Конституция наделяет нас правами и свободами, требуя четкого соблюдения обязанностей и понимания того, что от нас зависит будущее благополучие и стабильность нашей Отчизны и родного края.

Искренне поздравляем всех забайкальцев с праздником! Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, неиссякаемой энергии, достижения всех поставленных целей!».

Как сообщало ИА REGNUM, по случаю Дня Конституции, отмечаемого сегодня, 12 декабря, губернатор Забайкальского края Александр Осипов отметил, что за права и свободы, которые даёт Основной закон, боролись многие поколения граждан России.

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