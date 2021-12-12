Москва, , 10:36 — REGNUM Депутаты Госдумы от КПРФ направили письмо на имя главы правительства Михаила Мишустина с просьбой отозвать правительственный законопроект о FAN ID для спортивных болельщиков.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Парламентарии ссылаются на массовые обращения болельщиков в связи с принятием законопроекта в первом чтении, фанаты выражают принципиальное несогласие с подходами инициатив и не видят необходимости в паспортах болельщиков, говорится в письме, опубликованном в телеграм-канале депутатом Госдумы о КПРФ Владимиром Исаковым.

«Практика применения FAN ID во время проведения Чемпионата мира 2018 года и матчей Чемпионата Европы 2020 года только подтверждает многочисленные факты отказа в выдаче данных карт (приостановления их действия) в отсутствии действующих административных запретов на посещение спортивных мероприятий, фактически основанные только на информации (списках, базах) предоставленной правоохранительными органами», — говорится в документе.

В этой связи депутаты, среди которых также Сергей Обухов, Нина Останина и Денис Парфенов предлагают правительству отозвать законопроект как нарушающий основополагающие права и свободы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, законопроект о паспортах болельщиков Госдумы приняла в первом чтении в ноябре. За правительством РФ закрепляются полномочия по определению перечня официальных спортивных соревнований, при посещении которых идентификация зрителей, участников официального спортивного соревнования, а также иных лиц, задействованных в проведении таких соревнований, является обязательной.

При этом в Госдуме видят риски: снижение потока спортивного туризма, снижение числа болельщиков и зрителей, а также рост цен на билеты на соревнования из-за необходимости внедрения новой процедуры контроля.

Законопроект будет доработан ко второму чтению, в частности, предполагается учесть болельщиков, которые лишь один раз хотят посмотреть соревнование.

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