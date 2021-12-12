Киев, 12 декабря, 2021, 10:19 — ИА Регнум. В нарушение Минских соглашений киевские оккупанты за последние сутки, 11 декабря, совершили переброску 17 единиц военной техники на подконтрольные Украине населенные пункты. Об этом сегодня, 12 декабря, сообщает Народная милиция ДНР.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

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»Так, наблюдатели миссии ОБСЕ в ходе проверки мест хранения тяжелого вооружения калибра более 100 мм зафиксировали отсутствие 11 самоходных гаубиц «Мста-С», четырёх противотанковых пушек «Рапира» и двух противотанковых ракетных комплексов «Штурм-С». Ранее указанные противотанковые ракетные комплексы «Штурм-С» были отмечены в составе колонны техники на железнодорожной станции Зачатовка», — сказано в официальном сообщении.

Помимо этого, украинская сторона продолжает блокировать работу БПЛА ОБСЕ. Так, с целью недопущения фиксации наблюдателями Миссии фактов размещения запрещенного вооружения 95-й и 93-й бригад, для радиоэлектронного подавления каналов управления и навигации во время полётов БПЛА СММ ОБСЕ в районах н.п. Майорск и Богдановка противник применил станции РЭБ «Буковель-АД» из состава мобильных групп 502-го и 305-го отдельных батальонов РЭБ.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее на железнодорожной станции в н.п. Зачатовка зафиксировано 17 танков Т-80.

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Нарушения Украиной Минских соглашений в Донбассе отмечены также в спецотчёте мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

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