Барнаул, 12 декабря, 2021, 09:52 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. По данным оперативного штаба на 12 декабря 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло 7522 человек, причём 26 из них добавлены в сводку за минувшие сутки. Прирост выявленных зараженных составил 512 за сутки.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 110 282 человека. Вместе с тем, новый вирус победил 84 998 человек (+513 за сутки). Тяжелобольных в крае насчитывается 597 (-23 за сутки), из них 236 подключены к аппаратам ИВЛ (-2 за сутки).

Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (22 524 человек, +189 за сутки) и ОРВИ (77 974 человека, +814 за сутки). Что касается заразившийся коронавирусом с начала учебного года детей, то их за за сутки стало больше на 84 (всего 4390). Это один из рекордных показателей за все время пандемии.

Количество тестирований с учётом повторных исследований составило 5724 (минувшие сутки на 3204 меньше).

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