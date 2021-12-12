Барнаул, 12 декабря, 2021, 09:49 — ИА Регнум. В Алтайском крае по состоянию на 12 декабря 2021 года прививки от коронавируса получил 1 099 379 человек из более двух миллионов жителей. За минувшие сутки прирост вакцинированных составил всего 5295 человек. Ранее отмечалось, что Алтайскому краю ежедневно необходимо прививать более 10 000 человек.

(сс) qimono Вакцинация

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Из общего числа привитых 102 497 жителей региона получили первую прививку (на 4711 меньше, чем в предыдущей суточной сводке). Число полностью привитых граждан составляет 945 044 человека (+9622 за сутки получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»).

Также известно о 51 838 ревакцинированных (+384 за сутки). Напомним, ранее власти региона отмечали, что к 20 декабря количество вакцинированных в Алтайском крае может перевалить за миллион.

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