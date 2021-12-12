Берлин, 12 декабря, 2021, 09:36 — ИА Регнум. Новый министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, которую назначили на этот пост 8 декабря, попала в сложное положение из-за своей позиции по газопроводу «Северный поток — 2» (СП-2). Об этом пишет политический обозреватель Йоханнес Лейтойзер в статье, которую опубликовало 11 декабря издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Tobias Specht Анналена Бербок

Как напомнил автор материала, являясь представительницей и сопредседателем партии «Союз-90» / «Зеленые», Бербок неоднократно высказывалась против строительства и запуска указанного трубопровода.

При этом данный проект активно поддерживает СДПГ (Социал-демократическая партия Германии), и потому новой главе МИД пришлось кардинально изменить свою позицию.

«Как представителю коалиции ей пришлось согласиться с тем, что СДПГ (Социал-демократическая партия Германии. — ред.) не будет готова отказаться от газопровода, строительство которого уже завершено», — говорится в статье.

Также указывается, что теперь, когда Бербок заняла пост главы МИД Германии, ей всё время напоминают о высказываниях против строительства СП-2, на что она предпочитает не отвечать.

«Однако разве что она может указать молчаливыми жестами, что трубопровод вряд ли будет работать, если Россия применит силу против Украины», — добавляет Лейтойзер.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря стало известно, что гипотетический военный конфликт России и Украины может повлечь за собой блокировку проекта газопровода «Северный поток — 2» администрацией нового германского канцлера Олафа Шольца.