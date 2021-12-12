Горно-Алтайск, 12 декабря, 2021, 09:05 — ИА Регнум. В Республике Алтай число подтверждённых случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии достигло 24 778. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки выявлено 32 новых носителя.

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Наибольший прирост зафиксирован в Горно-Алтайске, где диагноз подтвердился у десяти местных жителей. Новые носители также зарегистрированы в Усть-Канском, Майминском и других районах. Выздоровели от COVID-19 за сутки 38 пациентов, а всего к настоящему времени коронавирус побороли 22 581 человек.

«Число зарегистрированных летальных случаев: за отчетные сутки — 1, за весь период — 528, в том числе 480 — от COVID-19, 48 — от иных причин», — добавили в оперштабе.