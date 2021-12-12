Иркутск, 12 декабря, 2021, 08:55 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области продолжает оставаться напряжённой. По состоянию на 12 декабря, число умерших пациентов в Приангарье достигло 6668 человек, причём 24 из них добавили в сводку за минувшие сутки.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 146 543 (+599 за сутки). Госпитализированы 4217 (+16 за сутки). В то же время излечились 117 211 пациентов (+316 за сутки).

Ещё 562 пациента погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+2 за сутки).

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