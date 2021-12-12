Барнаул, , 08:42 — REGNUM По случаю Дня Конституции отмечаемого сегодня, 12 декабря, сити-менеджер Барнаула Вячеслав Франк обратился к горожанам с приветственной речью:

Конституция РФ Duma.gov.ru

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«Уважаемые барнаульцы! Сердечно поздравляю вас с одним из главных государственных праздников — Днем Конституции Российской Федерации! Принятие Основного закона 12 декабря 1993 года позволило укрепить российскую государственность, обеспечить единство и независимость нашей страны.

В прошлом году Конституцию были внесены значимые поправки, имеющие общенациональное значение, касающиеся каждого гражданина. Сегодня Основной закон продолжает оставаться гарантом развития правового государства, сильного и открытого гражданского общества, он опирается на главные исторические и нравственные ценности, определяет стратегию социально-экономического развития нашей страны.

Уверен, дальнейшее укрепление конституционных норм — надежный залог наших успехов и достижений в будущем. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех добрых начинаниях».

Напомним, Основной закон РФ был принят всенародным голосованием 12 декабря 1993 года. За десятилетия многие его положения устарели. Поэтому в июле 2020 года по итогам голосования были внесены поправки, призванные существенно улучшить все сферы нашей жизни.

Редакция ИА REGNUM ведет трансляцию «Россия отмечает День Конституции».