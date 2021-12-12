Чита, 12 декабря, 2021, 08:32 — ИА Регнум. По случаю Дня Конституции, отмечаемого сегодня, 12 декабря, губернатор Забайкальского края Александр Осипов отметил, что за права и свободы, которые даёт Основной закон, боролись многие поколения граждан России. В его обращение также сказано:

Kremlin.ru Конституция России

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«С Конституции начинается взаимное уважение, право иметь собственную точку зрения и необходимость уважать точку зрения другого. Право быть услышанным, право быть защищённым.

Давайте уважать взаимные права друг друга. Давайте делать всё для того, чтобы мы вместе двигались вперед, развивались в мире и согласии».

Как сообщало ИА REGNUM, действующая Конституция РФ была принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года. 1 июля 2020 года в нее внесены изменения, одобренные в ходе общероссийского голосования. Первая конституция Российской Федерации (РСФСР) была принята в 1918 году.