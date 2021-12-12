Мехико, 12 декабря, 2021, 05:44 — ИА Регнум. Как минимум два человека погибли в результате мощного взрыва, уничтожившего мастерскую по производству пиротехники в мексиканском штате Мехико. Об этом 12 декабря сообщает газета El Milenio.

tiburi Взрыв

ЧП произошло в в муниципалитете Тультепек, на месте происшествия погибли два человека, ещё пятеро были госпитализированы с ожогами и травмами. Состояние двоих пострадавших оценивается медиками как тяжёлое.

На фоне приближения рождественских и новогодних праздников и роста спроса на пиротехнику в Мексике участились случаи взрывов на предприятиях по производству разного рода фейерверков. Подобные инциденты происходят в стране, практически, каждую неделю. Причиной взрывов часто служит несоблюдение ключевых пунктов техники безопасности при производстве огнеопасной и взрывоопасной продукцию.

Ранее ИА REGNUM сообщало о взрыве в мастерской по производству пиротехники в мексиканском городе Сапопан на западе страны.