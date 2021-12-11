Москва, 11 декабря, 2021, 23:56 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала информацию о пересмотре ЦРУ США методов подготовки разведчиков. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«ЦРУ сосредоточится на подготовке кадров против Китая и России, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Ровно то, в чем США и НАТО (а также CNN) обвиняют Россию и Китай. Так можно заниматься разведывательной деятельностью одному государству против других или нельзя?», — отметила Захарова.

Реакция дипломата последовала в ответ на информацию телеканала CNN, согласно которой последние 20 лет ЦРУ готовило кадры для противостояния террористическим организациям.