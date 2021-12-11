Оренбург, 11 декабря, 2021, 20:07 — ИА Регнум. В Оренбургской области 10 декабря зафиксировали ещё 247 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Из них 18,6% граждан являются несовершеннолетними. Всего в регионе выявили уже 104 179 случаев заражения.

Выздоровели 88 578 человек. А скончались от COVID-19 уже 3272 пациента.