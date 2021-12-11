Вашингтон, 11 декабря 2021, 19:50 — REGNUM 10 декабря стриминговый сервис Netflix показал полноценный трейлер четвертого сезона телесериала «Кобра Кай». Премьера запланирована на 31 декабря 2021 года.

Netflix
Netflix
Jade87

Премьера первого сезона сериала «Кобра Кай» состоялась 2 мая 2018 года и на данный момент насчитывает 30 серий (3 сезона). На агрегаторе Rotten Tomatoes сериал получил 93% и 92% положительных отзывов критиков и зрителей соответственно.

Главные роли в сериале исполнят Кортни Хенгелер, Мэри Мэтилин Маусер, Тэннер Бьюкэнэн, Ральф Маччио, Холо Маридуэньо, Уильям Забка, Джейсон Бертран, Джанни Десенцо и Мартин Коув.

Ранее сообщалось, что Netflix также анонсировал второй сезон фэнтезийного аниме-сериала «Dota: Кровь дракона», который должен выйти в январе 2022 года.