Вашингтон, 11 декабря, 2021, 19:50 — ИА Регнум. 10 декабря стриминговый сервис Netflix показал полноценный трейлер четвертого сезона телесериала «Кобра Кай». Премьера запланирована на 31 декабря 2021 года.

Jade87 Netflix

Премьера первого сезона сериала «Кобра Кай» состоялась 2 мая 2018 года и на данный момент насчитывает 30 серий (3 сезона). На агрегаторе Rotten Tomatoes сериал получил 93% и 92% положительных отзывов критиков и зрителей соответственно.

Главные роли в сериале исполнят Кортни Хенгелер, Мэри Мэтилин Маусер, Тэннер Бьюкэнэн, Ральф Маччио, Холо Маридуэньо, Уильям Забка, Джейсон Бертран, Джанни Десенцо и Мартин Коув.

Ранее сообщалось, что Netflix также анонсировал второй сезон фэнтезийного аниме-сериала «Dota: Кровь дракона», который должен выйти в январе 2022 года.