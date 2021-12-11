Ханты-Мансийск, 11 декабря, 2021, 19:19 — ИА Регнум. В Югре 10 декабря выявили ещё 204 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает окружной оперштаб.

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Из них у 38 медики обнаружили пневмонию. Ещё 163-м поставили диагноз ОРВИ.

С начала пандемии в регионе зафиксировали уже 92 118 случаев COVID-19. Вылечились 85 123 человека, а от ковида скончались уже 1823.