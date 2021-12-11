Элиста, 11 декабря, 2021, 19:16 — ИА Регнум. Калмыцкие коммунисты выступили против федерального законопроекта о QR-кодах. Заместитель председателя Народного хурала (парламента) Калмыкии, руководитель фракции КРО КПРФ Николай Нуров отметил, что намерения властей ввести QR-коды в России грубо нарушают права людей. Группа активистов в Калмыкии указала на это в своём обращении к президенту России. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального отделения партии КПРФ.

Иван Шилов ИА REGNUM QR-код

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«Не случайно во многих регионах, в том числе в Калмыкии, нарастает протест против тотальной кьюаркодизации граждан. <…> Ограничительные меры, вводимые по указам глав регионов, уже вызывают сопротивление. Ситуация только усугубится после принятия федерального закона. При этом сопротивление может быть в разных формах», — отметил Нуров.

Он подчеркнул, что калмыцкие коммунисты выступают не против вакцинации от COVID-19.

«Мы против принуждения, насильственных действий в отношении граждан России, против кощунственных экспериментов на людях, превращения страны в электронный концлагерь», — заключил Нуров.

ИА REGNUM сообщало, что депутаты Народного хурала Республики Калмыкия большинством голосов поддержали федеральный законопроект об использовании в общественных местах QR-кодов. В ходе голосования 19 депутата проголосовали в поддержку законопроекта, пятеро выступили против, воздержавшихся нет.

Ранее проект изменений в федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», который предполагает внедрение системы QR-кодов для посещения общественных мест, ранее внесло правительство РФ в Госдуму. В настоящее время законопроекты находятся на обсуждении в регионах.