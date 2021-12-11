Салехард, 11 декабря, 2021, 18:57 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком АО 10 декабря выявили 126 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе обнаружили уже 59 865 случаев заражения. Излечились от COVID-19 к утру 11 декабря 53 749 пациентов.

Скончались от ковида ещё пять граждан. С начала пандемии число умерших составило уже 902 человека.