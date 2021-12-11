Москва, 11 декабря, 2021, 18:03 — ИА Регнум. Вчера, 10 декабря, в эфире телепрограммы «Первого канала» вышел последний выпуск вокального шоу «Голос» с участие Александра Градского. Программа была показана в пятницу вечером. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Kodru Александр Градский

Зрители телешоу смогли увидеть певца и поэта Градского в последний раз. Продюсеры шоу до сих пор не приняли решения о дальнейшей судьбе команды Градского.

Ранее в СМИ появлялась информацию, что место Александра Градского может занять его сын Даниил или его дочь Маша.

Александр Градский скончался на 73-м году жизни 28 ноября 2021 года. Официальной причиной смерти называют инфаркт головного мозга.