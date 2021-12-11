Кемерово, 11 декабря, 2021, 17:28 — ИА Регнум. В Кемеровской области медицинскую помощь получают 5852 пациента с диагнозом COVID-19. Об этом сегодня, 11 декабря, сообщил оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашнем карантине находится 12 740 человек», — говорится в оперативном сообщении.

Всего в регионе выявлено 78 384 случая заражения коронавирусом, 70 913 человек выздоровели, 1619 пациентов скончались.