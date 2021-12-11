Варшава, , 17:24 — REGNUM Скандал в Польше вызвала публикация видеозаписи 2000 года, на которой генерал Войцех Ярузельский дружески принимает у себя дома диссидента времён Польской Народной Республики Адама Михника, главного редактора популярного издания «Газета выборча». Об этом сообщает «Польское радио».

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Видеозапись, сделанная съёмочной группой польского телевидения в 2000 году для документального фильма «Ночь с генералом» никогда ранее не публиковалась. Она впервые была показана в программе «Журнал расследований Аниты Гаргас» на первом канале телевидения Польши.

На видеозаписи Адам Михник встречается с генералом Ярузельским в его доме в Варшаве в ночь с 12 на 13 декабря 2000 года — в девятнадцатую годовщину введения военного положения в Польше. На записи видно, что Михник и Ярузельский находились в дружеских отношениях. Михник входит в дом Ярузельского, снимает пальто и подходит к генералу. Он приветствует генерала, обнимает его и целует в щёку. «Я должен показать, что кто-то всё-таки тебя любит», — говорит Михник Ярузельскому.

«Я пью, господин генерал, за такое правительство, где Лех [Валенса] будет премьер-министром, а вы министром внутренних дел», — говорит в записи Михник, поднимая тост.

«Михник лихо целует (и восклицает: «Я его люблю!») коммунистического преступника и агента Советов. Человека, ответственного за смерть, пытки, тюрьмы и эмиграцию тысяч поляков. Вот картина, прекрасно суммирующая возникновение Третьей Речи Посполитой и окружение «Газеты выборчей», — наиболее типичный комментарий в сети от писателя Яцека Пекары.

Первый секретарь Польской объединённой рабочей партии (ПОРП) генерал Войцех Ярузельский в современной Польше считается виновным в репрессиях против оппозиции в период введённого в ПНР в 1981 году по его инициативе режима военного положения. Преследовался в судебном порядке, но был освобождён от ответственности в связи с состоянием здоровья. Умер в 2014 году.

Адам Михник, — один из наиболее известных диссидентов времён ПНР, в 1989 году основал «Газету выборчу», главным редактором которой остаётся поныне.