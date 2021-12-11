Северная Осетия, 25 июля, 2014, 20:06 — ИА Регнум. В пунктах временного пребывания беженцев в Северной Осетии предстоит разместить 844 человека с юго-восточных областей Украины. Об этом сегодня, 25 июля, сообщил на заседании республиканского правительства вице-премьер по безопасности Виталий Зангионов , передает корреспондент ИА REGNUM.

405 граждан Украины находятся в пяти пунктах временного размещения, которые расположены в санатории "Тамиск", пансионате "Урсдон" и в общежитиях Правобережного, Ардонского и Моздокского районов. Как отметил Зангионов, Министерством регионального развития России определены формы отчетности регионов для компенсации расходов, которые необходимы для содержания вынужденных переселенцев с Украины. По предложению вице-премьера на заседании принята форма отчетного документа субъекта Российской Федерации, который обустраивает беженцев.

Как прозвучало на заседании, предстоит создать несколько новых пунктов временного размещения беженцев. Согласно принятому решению, Министерство труда и социального развития и Министерство по вопросам национальных отношений стали уполномоченными органами республиканской власти по финансовому обеспечению мероприятий по вопросам социально-бытового характера и обустройства граждан Украины, вынужденных покинуть родные края из-за боевых действий и приехать в Северную Осетию, сообщили в администрации главы РСО-Алания.