Мюнхен, Германия, , 17:07 — REGNUM Сегодня, 11 декабря, в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» «Бавария» в матче пятнадцатого тура чемпионата Германии по футболу примет «Майнц-05». Игра начнется в 17:30 по московскому времени.

ФК Бавария Мюнхен

Стартовые составы команд:

«Бавария»: Мануэль Нойер, Дайо Упамекано, Бенжамен Павар, Люка Эрнандес, Альфонсо Дэвис, Джамал Мусиала, Корентен Толиссо, Томас Мюллер, Кингсли Коман, Лерой Сане, Роберт Левандовски.

Главный тренер: Юлиан Нагельсман.

«Майнц»: Робин Центнер, Штефан Белл, Мусса Ньякат, Александер Хак, Аарон Кариколь, Антон Стах, Ли Джэсон, Леандру Баррейру, Вильван Видмер, Карим Онисиво, Джонатан Беркардт.

Главный тренер: Бо Свенссон.

Бригада арбитров: Бенджамин Кортус | Флориан Хефт | Роберт Вессел | Бенедикт Кемпке | Бенджамин Бранд.

После четырнадцати туров «Бавария», одержав одиннадцать побед и набрав 34 очка, занимает первую строчку в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. «Майнц-05» с 21-м очком расположился шестью позициями ниже.