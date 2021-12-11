Абакан, 11 декабря, 2021, 17:06 — ИА Регнум. Режим повышенной готовности из-за пандемии в Хакасии продлён до 23 января. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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Решение принято с учётом позиции регионального управления Роспотребнадзора и минздрава. Как отмечается, ситуация с заболеваемостью COVID-19 в регионе стабилизировалась.

«Однако зафиксирован всплеск заболеваемости ОРВИ среди детей. В ряде муниципалитетов школьники переходят на дистанционное обучение. Все введенные ранее ограничения продолжают действовать», — отметили в правительстве.