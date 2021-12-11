Киев, 11 декабря, 2021, 16:20 — ИА Регнум. Украина получит $150 млн от Всемирного банка на вакцинацию от COVID-19. Об этом в субботу, 11 декабря, сообщила пресс-служба банка.

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В сообщении говорится, что дополнительное финансирование в размере $150 млн для проекта «Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация на Украине одобрил совет исполнительных директоров Всемирного банка.

Отмечается, что эти средства помогут укрепить национальную систему здравоохранения Украины, а также помогут предотвращать, выявлять и реагировать на угрозы, вызванные пандемией коронавируса.

Как передавало ИА REGNUM, 11 декабря в минздраве Украины сообщили, что число случаев коронавирусной инфекции на Украине за последние сутки возросло на 10 тыс. 133 — до 3 млн 553 тыс. 817.