Тюмень, 11 декабря, 2021, 16:20 — ИА Регнум. В Тюмени полиция проверяет бар, в котором ранее прошла вечеринка на 1000 человек. Сотрудники правоохранители отреагировали на ролики в интернете, пишут СМИ.

Вечеринка

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О факте интереса силовиков к заведению сообщил изданию 72.ru его руководитель. Сами полицейские пока не дали официальных комментариев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области запрещены массовые мероприятия с количеством более 500 человек. При этом на данный корпоратив оказались зарегистрированы порядка 1000 гостей. Также из роликов в интернет видно, что масочный режим и санитарная дистанция на нём не соблюдались.