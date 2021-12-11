Горно-Алтайск, 11 декабря, 2021, 15:27 — ИА Регнум. В Республике Алтай за минувшие сутки зарегистрировано три новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Пресс-служба министерства здравоохранения Забайкальского края Палата для больных COVID-19

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Таким образом, всего за время пандемии в республике скончались 527 пациентов. В 479 случаях непосредственной причиной смерти стал COVID-19, остальные 48 умерли от иных причин на фоне заражения коронавирусом.

Общее число подтверждённых случаев инфицирования, тем временем, достигло 24 746. За сутки выявлен 31 новый носитель. Лидером по приросту стал Онгудайский район, где зарегистрировано семь новых случаев. Диагноз также подтвердился у жителей Горно-Алтайска, Усть-Канского, Кош-Агачского, Турочакского и других районов.

«Число выздоровевших пациентов: за отчётные сутки — 45, за весь период — 22 543. Проведено лабораторных исследований: за отчетные сутки — 698, за весь период — 341 046», — отметили в оперштабе.