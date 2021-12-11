Курган, 11 декабря, 2021, 14:55 — ИА Регнум. В Курганской области заведения общепита снова смогут проводить развлекательные и концертные программы, в том числе приглашать ведущих и артистов. Об этом сообщает оперштаб.

Дарья Драй ИА REGNUM Проверка QR-кодов

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Действовавшее ранее ограничение перестанет действовать с 13 декабря. Приглашённым нужно будет иметь подтверждение факта вакцинации от COVID-19, перенесения заболевания и отрицательный результат ПЦР-теста, При этом запрет на проведение дискотек сохраняется.

Как сообщало ИА REGNUM, также с 13 декабря заведения общепита снова смогут работать по ночам.