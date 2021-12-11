Москва, 11 декабря, 2021, 14:47 — ИА Регнум. Российским судьям запретила использовать нецензурные слова и выражения в официальных документах комиссия Совета судей России. Об этом 11 декабря сообщается в информационном письме комиссии, размещенном на сайте совета.

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«Употребление нецензурной брани и распространение материалов, содержащих нецензурную брань, не только противоречит общепринятым нравственно-этическим нормам, но и при определенных обстоятельствах относится к наказуемым действиям. Поэтому присутствие нецензурной бранной лексики в судебных актах следует рассматривать в качестве обстоятельства, негативно влияющего на авторитет правосудия», — говорится в письме.

Также в нем указывается, что такое требование относится ко всем видам судебных постановлений, разрешающих спор по существу и выносящихся именем РФ.

При этом уточняется, что в случае, если матерные выражения используются в документах, которые можно представить в качестве доказательств, такие слова и выражения нужно заменять пропусками или символами. Отмечается, что нецензурные выражения появились в официальных документах из-за копирования больших фрагментов текстов обвинительных заключений, исковых заявлений и возражений сторон.

«Подобная практика уже привела к появлению в средствах массовой информации и юридической литературе такого отрицательно характеризующего суды понятия, как «флеш правосудие», — также отмечается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возбудил в отношении бывшей судьи Воронежского областного суда Людмилы Козиевойуголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения.