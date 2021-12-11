Курган, 11 декабря, 2021, 14:22 — ИА Регнум. В Курганской области заведения общепита снова смогут работать в период с 23:00 до 6:00 по местному времени. Об этом сообщает оперштаб.

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Действовавшее ранее ограничение снимается с 13 декабря. Правда, это касается только тех кафе, баров, ночных клубов и караоке, 80% сотрудников которых уже привиты от COVID-19 либо переболели им не позднее чем шесть месяцев назад и имеют на руках соответствующие документы. Кроме того, доступ в такие места возможен только по QR-кодам, подтверждающим прохождение вакцинации, меддокументу о перенесённом заболевании, документу о получении второго компонента вакцины либо однокомпонентной вакцины, результатов отрицательного ПЦР-теста, выполненного не ранее 48 часов назад.