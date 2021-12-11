Абакан, 11 декабря, 2021, 12:55 — ИА Регнум. В Хакасии за минувшие сутки подтвердили 140 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, наибольший прирост зафиксирован в Абакане, где выявили 49 новых носителей.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Диагноз также подтвердился у жителей Саяногорска, Черногорска, Усть-Абаканского, Аскизского, Алтайского и других районов. В большинстве случаев носители были обследования после появления симптомов заболевания или входили в число контактных лиц.

«4 факта заражения зарегистрировано при плановом мониторинге, 2 — при самостоятельном обследовании, 1 человек заболел после пребывания в другом субъекте, за рубежом», — отметили в правительстве.

По данным федерального оперштаба, общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 51 450. Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 46 352 человека, в том числе 295 за сутки. Жертвами коронавируса стали 1741 пациент.