Пермь, 11 декабря, 2021, 12:45 — ИА Регнум. В Пермском крае 10 декабря выявили 680 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Коронавирус

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Всего в регионе обнаружили уже 148 363 заразившихся. В стационарах в тяжёлом состоянии находятся госпитализированы 267 пациентов. 119 подключены к аппаратам ИВЛ.

От COVID-19 в регионе скончались уже 7103 человека.