Барнаул, 11 декабря, 2021, 11:09 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. По данным оперативного штаба на 11 декабря 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло 7496 человек, причём 28 из них добавлены в сводку за минувшие сутки.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Прирост выявленных зараженных составил 517 за сутки. Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 109 770 человек.

Вместе с тем, новый вирус победил 84 485 человек (+649 за сутки).

Тяжелобольных в крае насчитывается 620 (-14 за сутки), из них 238 подключены к аппаратам ИВЛ (-10 за сутки). Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (22 335 человек, за сутки данные не изменились) и ОРВИ (77 160 человек, за сутки данные не изменили).

Что касается заразившийся коронавирусом с начала учебного года детей, то их за за сутки стало больше на 71 (всего 4306). Количество тестирований с учётом повторных исследований составило 8928 (-240 за минувшие сутки).

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