Улан-Удэ, 11 декабря, 2021, 11:05 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки подтверждено шесть летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, трое скончавшихся были младше 65 лет.

Phil.cdc.gov Коронавирус

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Таким образом, всего за время пандемии жертвами COVID-19 в республике стали 2271 человек.

В ковидных стационарах республики, по состоянию на 11 декабря, находятся 1242 пациента, у 1005 из которых также выявили внебольничную пневмонию. 134 тяжёлых больных находятся в реанимации. В амбулаторном режиме на дому лечатся ещё 2729 человек.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1563 койки: занято — 1242, свободно — 321 койка. Занятость коечного фонда составляет 79,5%», — отметили в оперштабе.