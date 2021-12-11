Красноярск, 11 декабря, 2021, 11:00 — ИА Регнум. В Красноярском крае за последние сутки выявили 719 (темп прироста 0,5%) случаев заражения новым коронавирусом, общее число случаев инфицирования SARS-CoV-2 в регионе за весь период эпидемии достигло 160 766. Об этом 11 декабря сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

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В регионе по суточным заражениям лидируют город Ачинск и Ачинский район.

Напомним, что днём ранее в регионе было выявлено 733 заразившихся коронавирусом. Наибольший прирост (не считая столицы региона) был выявлен в Шарыпово и Шарыповском районе.

Из 719 случаев заражения в краевой столице было зафиксировано 185 (темп прироста 0,4%), в Ачинске — 60 (0,7%), в Лесосибирске — 40 (1,1%), в Норильске — 35 (0,5%), в Минусинске — 25 (0,4%), в Канске — 24 (0,4%), в Енисейске — 16 (0,7%), в Сосновоборске — 15 (0,5%). В районах края больше всего инфицированных выявлено в Ачинском — 28 (1,6%), Абанском — 23 (1,3%), Емельяновском — 18 (0,5%), Сухобузимском — 17 (1,0%), Нижнеингашском — 14 (0,8%), Большемуртинском — 14 (1,2%), Берёзовском — 13 (0,4%), Богучанском — 13 (0,4%), Курагинском — 13 (0,4%), Кежемском — 13 (0,6%), Енисейском — 13 (0,7%) и Козульском — 12 (1,2%).

За последние сутки в Красноярском крае под медицинское наблюдение взят 4161 человек, снят с наблюдения — 4351. Всего на дому в связи с коронавирусом наблюдается 53 335 (-190) человек.

За последние сутки в регионе проведено 13 355 тестов на коронавирус, с начала эпидемии — 4 441 646.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Красноярском крае жертвами COVID-19 стали 38 человек.