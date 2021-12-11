Челябинск, 11 декабря, 2021, 10:26 — ИА Регнум. В Челябинской области выявили ещё 622 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Среди новых пациентов оказались два школьника. Всего в регионе зафиксировали уже 135 587 случаев заражения.

Больных COVID-19 насчитывается 7321 человек. А скончались от этой болезни ещё 30 граждан. С начала пандемии их количество составляет уже 5465 человек.