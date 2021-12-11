Красноярск, , 10:21 — REGNUM В Красноярском крае число подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 160 766. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки выявлено 719 новых носителей.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Наибольший прирост зафиксирован в городах Красноярск (+184), Ачинск (+60), Лесосибирск (+40), Норильск (+35) и так далее.

По состоянию на 11 декабря, под медицинским наблюдением на дому находится 53 335 контактных лиц, из которых за последние сутки взято под наблюдение 4 161 человек.

«Снято с медицинского наблюдения за последние сутки — 4351. Проведено тестов на коронавирус всего 4 441 646, из них за последние сутки 13 355», — добавили в управлении.