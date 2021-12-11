Челябинск, 11 декабря, 2021, 10:19 — ИА Регнум. В Челябинской области падает суточное количество граждан, выздоровевших после COVID-19. Это следует из данных областного минздрава.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За 10 декабря по выздоровлению были выписаны 832 человека. Такое же количество было и 9 декабря. Однако 8-го их насчитали 864, 7-го — 895, 6-го — 904, а 5-го сразу 1290.

Всего в регионе выздоровели уже 121 489 пациентов, добавили в штабе.