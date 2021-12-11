Исламабад, , 10:17 — REGNUM Премьер-министр Пакистана Имран Хан на церемонии открытия конференции «Мир и процветание в Южной Азии» призвал международное сообщество предотвратить гуманитарный кризис в Афганистане и помочь Кабулу.

На встрече в Институте стратегических исследований в Исламабаде, он сказал: «Пакистан прилагает все усилия, чтобы помочь 40 миллионам афганцев».

Как сообщает информационное агентстве «Шафакна», премьер-министр Пакистана добавил, что Соединенным Штатам пора разморозить 9 миллиардов долларов валютных резервов Афганистана и предоставить талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) доступ к ресурсам Международного валютного фонда (МВФ).

Он назвал замораживание валютных резервов Афганистана Соединенными Штатами одной из основных причин экономического и гуманитарного кризиса в стране. По словам Имран Хана, Иран также столкнулся с кризисом беженцев из-за афганских событий.

Между тем, на следующей неделе в Пакистане запланировано заседание Совета министров иностранных дел стран-членов Организации исламского сотрудничества, на котором будет рассмотрена гуманитарная ситуация в Афганистане.

Имран Хан заявил, что Пакистан через платформу ОИС сыграет свою роль в помощи афганскому народу, который остро нуждается в продовольствии, крове и лекарствах.

Премьер-министр Пакистана добавил, что мир в Афганистане жизненно важен не только для будущего Пакистана, но и стран Центральной Азии, которые весьма заинтересованы в региональной торговле и коммуникациях.

Он выразил обеспокоенность ситуацией в Афганистане, поскольку, по оценкам Всемирной продовольственной программы, к середине 2022 года около 23 миллионов человек окажутся под угрозой голода.

Между тем экономика Афганистана сильно пострадала от возрождения «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и введения ограничений, а также от проблем, вызванных войной, коронавирусом и засухой.