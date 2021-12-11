Кызыл, 11 декабря, 2021, 09:19 — ИА Регнум. В Туве число подтверждённых случаев заражения коронавирусом с начала 2021 года достигло 16 426. За минувшие сутки выявлено 43 новых случая инфицирования, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

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Наибольший прирост зафиксирован в Кызыле, где зарегистрировано 11 новых носителей. Диагноз также подтвердился у жителей Кызылского (+7), Сут-Хольского (+5), Пий-Хемского (+3) и других районов.

«В стационарных госпиталях в Кызыле лечится 255 больных, в том числе с лабораторно-подтвержденным диагнозом — 224, детей — 27, беременных — 9. В тяжелом состоянии находится 70 человек», — отметили в минздраве.

Занятость коечного фонда достигла 50% из 510 коек. Амбулаторное лечение, по данным на 11 декабря, проходят 162 человека.