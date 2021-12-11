Курган, 11 декабря, 2021, 08:57 — ИА Регнум. Депутаты Курганской областной думы большинством голосов одобрили поправки в федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», которые касаются введения с 1 февраля по 1 июня 2022 года посещения общественных мест и массовых мероприятий по QR-кодам. Об этом сообщает портал 45.ru.

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По информации издания, против введения QR-кодов, свидетельствующих о вакцинации от коронавируса, выступили лишь немногочисленные представители КПРФ.

«На сегодняшний день — это архиважный вопрос. Ведь вирус мутирует. Уже появился новый опасный штамм — «Омикрон». Убеждён, что в такой неблагополучной ситуации вакцинироваться должен каждый гражданин, чтобы обезопасить себя, коллег, своих родных и близких от тяжелой болезни с, порой, неисправимыми последствиями. Лично поставил уже третью прививку. Данный законопроект члены фракции «Единой России» одобрили единогласно», — написал на своей странице социальной сети «ВКонтакте» депутат Курганской областной думы Марат Исламов («Единая Россия»).

Как сообщало ИА REGNUM, законопроекты о введение QR-кодов, свидетельствующих о вакцинации от коронавируса, при посещении общественных мест, а также при пользовании общественным транспортом в Госдуму РФ внесло правительство Российской Федерации. В настоящее время документы проходят обсуждение в регионах.