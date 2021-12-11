Дар-эс-Салам, Танзания, 11 декабря, 2021, 08:25 — ИА Регнум. Танзании и Кении успешно удалось снять 46 из 64 торговых барьеров. Об этом стало известно в результате переговоров, проведенных между главами двух государств Самией Сулуху Хасан и Ухурой Кениатой, пишет BBC Swahili.

Несмотря на сокращение препятствий на пути осуществления торговой деятельности, танзанийский президент отметила, что проблема до сих пор не решена до конца, в связи с чем призвала министров торговли продолжить обсуждение оставшихся вопросов для развития торговли между двумя странами. Также было упомянуто, что за последний год товарооборот между двумя странами увеличился с 384 млн до 4,7 млрд долларов. При этом импорт из Кении в Танзанию вырос более чем в три раза по сравнению с 2020 годом.

Кроме того, президенты двух стран подписали восемь двусторонних соглашений по итогам переговоров. Среди них соглашения об оказании взаимной правовой помощи, выдаче и передаче осужденных лиц, жилищном и городском развитии, а также меморандумы о взаимопонимании по вопросам миграции, исправительных учреждений и охраны здоровья животных. Кроме того, был заключен отдельный договор между Инвестиционными управлениями Кении и Танзании.

Помимо этого, были достигнуты договоренности по вопросам туризма. Главы двух восточноафриканских государств призвали своих министров определить существующие проблемы в этой сфере, чтобы как Кения, так и Танзания, могли извлечь выгоду от привлечения туристов.

За последние восемь месяцев Кениата и Сулуху проводят уже вторую встречу. Два лидера пытаются ослабить напряженность, возникшую между двумя государствами при предыдущем президенте Танзании Джоне Магуфули. Разногласия были связаны с наложением ограничений на поездки между двумя странами.

В своем выступлении Кениата высоко оценил совместную группу экспертов по вопросам торговле. Их работа в последние месяцы, по его словам, помогла устранить большинство нетарифных барьеров, которые в прошлом препятствовали трансграничной торговле между двумя странами. Со своей стороны, Сулуху поблагодарила Кениату за посещение праздника в честь 60-й годовщины дня независимости Танзании.