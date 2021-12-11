Литл-Рок, США, 11 декабря, 2021, 07:39 — ИА Регнум. Не менее двух человек стали жертвами стихийного бедствия, вызванного торнадо в американском городе Монетт штата Арканзас, передает телеканал NBC.

Иван Шилов ИА REGNUM Смерч

Сообщается, что смерч частично разрушил дом престарелых в этом городе. По предварительным данным, погибли два человека, еще пятеро пострадали. Сейчас на месте работают спасатели. По их оценке, под завалами могут находиться еще 20 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в США синоптики предупредили об осадках в виде снега, а также о появлении торнадо. Отмечалось, что бури могут затронуть регионы, расположенные у долин рек Миссисипи и Теннесси.