Чита, 11 декабря, 2021, 07:27 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 11 декабря 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 91 475 (+305 за минувшие сутки).

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Вместе с тем 78 347 пациентов (+388 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения.

Общее число жертв COVID-19 составляет уже 2019 человек (+7 за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 161 находятся в тяжёлом состоянии (-7 за сутки), 63 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (+1 за сутки).

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