Кызыл, 11 декабря, 2021, 07:21 — ИА Регнум. Железнодорожное соединение Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированное в Хакасии, передало медицинским учреждениям в Туве более двух тонн газообразного кислорода, используемого в том числе при лечении больных с COVID-19. Об этом 10 декабря сообщает пресс-служба ЦВО на сайте Минобороны РФ.

Мастер Снов Баллоны с кислородом

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Перед транспортировкой военные специалисты части произвели закачку газа в баллоны через переходную рампу.

пресс-служба ЦВО «Для работы кислородно-добывающей станции военнослужащие организовали круглосуточное дежурство. Был установлен накопительный резервуар ёмкостью около пяти тысяч литров».

За сутки комплекс может накапливать до одной тонны жидкого кислорода или 120 баллонов газообразного.

Обеспечение кислородом гражданских медицинских организаций, осуществляемое в соответствии с поручением президента России Владимира Путина и указаниями министра обороны Сергея Шойгу, проводится без ущерба для боеготовности воинских частей, соединений и учреждений Минобороны РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, Северный флот ВМФ России на днях передал в медицинские учреждения Коми 16 тонн сжиженного медицинского кислорода.