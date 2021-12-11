Военнослужащие ЦВО передали медикам Тувы более двух тонн кислорода
Кызыл, 11 декабря, 2021, 07:21 — ИА Регнум. Железнодорожное соединение Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированное в Хакасии, передало медицинским учреждениям в Туве более двух тонн газообразного кислорода, используемого в том числе при лечении больных с COVID-19. Об этом 10 декабря сообщает пресс-служба ЦВО на сайте Минобороны РФ.
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Перед транспортировкой военные специалисты части произвели закачку газа в баллоны через переходную рампу.
За сутки комплекс может накапливать до одной тонны жидкого кислорода или 120 баллонов газообразного.
Обеспечение кислородом гражданских медицинских организаций, осуществляемое в соответствии с поручением президента России Владимира Путина и указаниями министра обороны Сергея Шойгу, проводится без ущерба для боеготовности воинских частей, соединений и учреждений Минобороны РФ.
Как сообщало ИА REGNUM, Северный флот ВМФ России на днях передал в медицинские учреждения Коми 16 тонн сжиженного медицинского кислорода.