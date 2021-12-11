Найроби, 11 декабря, 2021, 08:27 — ИА Регнум. Лидер оппозиционной партии Оранжевое демократическое движение (ODM), бывший премьер-министр Кении Раила Одинга официально объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост кенийского президента. Об этом пишет новостное агентство Deutsche Welle Idhaa ya Kiswahili.

76-летний оппозиционер сделал данное заявление во время своего выступления на стадионе в Найроби. Он поборется за президентское кресло на всеобщих выборах, которые состоятся 9 августа 2022 года.

«Я участвую в этих выборах для формирования единой неделимой нации», — отметил Одинга, добавив, что он привержен построению «демократической и прогрессивной Кении».

Одинга представляет собой стержень кенийской политики. Народ до сих пор с любовью его называет «отцом». Оппозиционер сохранил свою высокую популярность, несмотря на все поражения в президентских выборах в 1997, 2007, 2013 и 2017 годах.

Нынешний президент Кении Ухуру Кениата не сможет баллотироваться вновь, согласно ограничениям, наложенным конституцией страны. Тем не менее, Одинго предстоит столкнуться с серьезным соперником на выборах — Уильямом Руто, заручившимся поддержкой Кениаты.

Традиционно на постах главы Кении находятся либо представители племени кикуйю, как Кениата, либо племени календжин, как Руто. Победа Одинги ознаменовала бы отклонение от устоявшегося негласного правила в стране, где проживает 44 различных народностей.