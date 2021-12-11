Тирана, 11 декабря, 2021, 06:45 — ИА Регнум. Полицейские, военные и прокуроры заняли 10 декабря помещения отеля Глория в населенном пункте Черрет в округе Кавая. Представители правоохранительных органов ведут на месте происшествия расследование гибели четырех российских туристов в сауне.

Anna Саранда. Албания

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, следственная группа совместно с экспертами из военных структур, обладающими соответствующим оборудованием, проверяет гипотезу о наличии в помещении отеля некоего биологического агента. Ранее медики назвали причиной гибели Натальи и Сергея Буренковых, Екатерины Буренковой и Никиты Белоусова удушье.

Расследование смерти российских туристов продолжается почти два месяца, главной версией является отравление туристов хлором, которым проводили дезинфекцию бассейна в сауне.