Джуба, 11 декабря, 2021, 08:40 — ИА Регнум. В Южном Судане наблюдается всплеск столкновений между вооруженными группировками, одна часть из которых поддерживают национальное правительство, другая — оппозиционные силы. В результате стычек в стране погибли десятки гражданских лиц. Конфликт породил «несусветные насилия», которые могут быть квалифицированы как военные преступления, утверждает международная организация Amnesty International. Об этом пишет Deutsche Welle Idhaa ya Kiswahili.

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В новом докладе, опубликованном правозащитной организации, говорится, что южносуданские боевики без разбора разрушали целые деревни в ходе боевых действий в штате Западная Экватория, что вынудило десятки тысяч людей покинуть свои дома. Группировки, совершающие нападения, связаны как с правительственными вооруженными силами Южного Судана, так и с оппозиционной Народной армией освобождения Судана (НАОС).

Amnesty International заявила, что ей удалось задокументировать потенциальные военные преступления и другие нарушения, совершенные воюющими сторонами против членов общин Азанде и Баланда. Кроме того, организация представила беседы с выжившими, которые рассказали ужасающие истории о том, как им приходилось спасаться от боевых действий.

Богатый нефтью Южный Судан получил независимость в июне 2011 года, но был охвачен этническими конфликтами с декабря 2013 года. Президент страны Сальва Киир принадлежит к народности динка. Он уволил вице-президента Риека Мачара, относящегося к этнической группе нуэров, в рамках перестановок в правительстве. После этого сформировалось два лагеря, противостояние которых привело к гражданской войне, унесшей жизни почти 400 000 человек. Многочисленные попытки установить мир и подписание нескольких соглашений увенчались провалом.